BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında BM'nin varlığını güçlendiren ve İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) varlığını güçlendiren ve İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Konseyin 40'ıncı oturumunun son gününde, Bahreyn, Bolivya, Küba, Pakistan, Senegal, Venezuela, Zimbabve ve Filistin'in, İsrail aleyhinde verdiği tasarı görüşüldü.

Tasarı hakkında yapılan konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi.

İsrail aleyhindeki karar tasarısı 15 çekimser, 8 aleyhte, 23 lehte oyla kabul edildi.

Avustralya, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Fiji, Macaristan ve Ukrayna tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler olarak dikkati çekti.

SAVAŞ SUÇU VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR VURGUSU

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonunun geçen ayki raporuna da değinilen karar tasarısında Komisyonun, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurmasından derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Ayrıca tasarıda, hukuk dışı ve aşırı güç kullanarak insan hakları ihlallerine yol açan İsrailli faillerin adalet önünde hesap vermesi çağrısında bulunuldu.

Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki uluslararası insan hakları ihlallerinin kınandığı tasarıda, yayılan eşi görülmemiş düzeydeki tahribat, ölüm ve insani acılardan dehşete düşüldüğü vurgulandı.

BM'NİN VARLIĞI GÜÇLENDİ

İsrail aleyhinde kabul edilen karar tasarısının en önemli kısmını ise işgal altındaki Filistin toprakları ve özellikle de işgal altındaki Gazze Şeridi'nde OHCHR'nin varlığının güçlendirilmesi oluşturdu.

Buna göre, OHCHR söz konusu bölgelere daha fazla personel görevlendirecek ve İsrail'in sürdürdüğü uluslararası hukuk ihlalleri uzman ekiplerce izlenerek belgelendirilecek.

OHCHR'nin elde edeceği tüm bulgular, İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumunda sözlü olarak üye ülkelere aktarılacak, bu yıl sonundaki 42'inci oturumunda da Konseye rapor olarak sunulacak.

Bugün sona erecek BM İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunda farklı ülkelere ilişkin karar tasarıları oylanmaya devam edilecek.

İSRAİL'DEN 26 ÜLKEYE MEKTUP

İsrail, geçtiğimiz günlerde 26 ülkeye, askerlerinin Gazze'deki Filistinli göstericilere yönelik savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğine dair hazırlanan ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan karar tasarısı lehine oy kullanmaması çağrısı yapmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, isimleri açıklanmayan 26 ülkenin dışişleri bakanlarına bir mektup gönderdi.

Katz, bu ülkelere, BM İnsan Hakları Konseyi'nde oylanması beklenen, İsrail'in Filistinli göstericilere yönelik ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğine dair hazırlanan karar tasarısı lehine oy kullanmaması çağrısında bulundu.

Bu gelişmeleri, "aptalca bir oyun" olarak nitelendiren Katz, söz konusu raporun, Hamas'ın attığı roketleri görmezden geldiğini ve güvenlik konularını anlamadan yoksun olduğunu iddia etti.

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, önceki gün, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini, bu ihlallerin bazılarının savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini tekrarlamıştı.

Geçen şubat ayı sonunda açıklanan Komisyon raporunun, detaylı versiyonu, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 40'ıncı oturumuna sunulmuştu.

Konseye hitap eden Komisyon Başkanı Santiago Canton, raporun hazırlanmasında, "Komisyon ile iş birliği yapmaması" ve "işgal altındaki Filistin topraklarına" erişim izni vermemesi nedeniyle İsrail'i kınamıştı.

Raporun, Filistinli 325 mağdur, görgü tanıkları, hükümet yetkilileri, sivil toplum üyeleri ve diğer kaynaklarla yapılan görüşmeler ile 8 bin belgeye dayandırılarak hazırlandığını aktaran Canton, "İsrail güvenlik güçlerinin ciddi insan hakları ihlalleri yaptığı" sonucunun komisyon raporunun özünü oluşturduğunu vurgulamıştı.