BM Güvenlik Konseyi'nden Afganistan çağrısı

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BM Güvenlik Konseyi, Afganistan acil oturumu sonrası çatışmaların derhal durması ve müzakereler yoluyla yeni, birleşik ve kapsayıcı bir hükümet kurulması çağrısı yaptı.

Afganistan'daki saldırılar ve insan haklarına yönelik gerçekleştirilen toplantıda üye ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri Taliban'a saldırıları durdurması için uluslararası çağrıda bulundu. Temsilciler, özellikle Taliban'ın kadınlar üzerindeki kısıtlamaları nedeniyle endişe duyduklarını belirterek, şiddet ile kazanılmış bir rejimi tanımayacaklarının altını çizdi.

"TÜM DÜNYA ENDİŞELİ"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres toplantıda yaptığı konuşmada, “Dünya, Afganistan'daki olayları büyük bir kalp kırıklığı ve ileride ne olacağı konusunda derin bir endişeyle takip ediyor. Görüntüleri gerçek zamanlı olarak hepimiz görmüşüzdür. Kaos. Huzursuzluk. Belirsizlik. Ve korku” dedi.

Tüm taraflara itidal çağrısı yapan Guterres, “Başta Taliban olmak üzere tüm tarafları, hayatları korumak ve insani ihtiyaçların karşılanabilmesini sağlamak için azami itidal kullanmaya çağırıyorum” dedi.

"TÜM ÜLKELERİ AFGAN MÜLTECİLERİ ÜLKELERİNE KABUL ETMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Tüm taraflara sivilleri koruma yükümlülükleri olduğunu hatırlatan Gutteres, “Tüm tarafları, insani yardım görevlilerine engelsiz erişim sağlamaya çağırıyorum. Ayrıca tüm ülkeleri Afgan mültecileri kabul etmeye ve sınır dışı etmekten kaçınmaya davet ediyorum” dedi.

“Şimdi birlik olma zamanı” ifadelerini kullanan Gutteres, “Uluslararası toplum birlik içinde olmalı. İlk olarak, Afganistan'da insan haklarını korumak için tek sesle konuşmalıyız. Taliban'ı ve tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka ve tüm kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı duymaya ve korumaya çağırıyorum. Ülke genelinde insan haklarına yönelik ciddi kısıtlamalara ilişkin tüyler ürpertici raporlar alıyoruz” dedi.

"ABD PERSONELİNİ RİSKE ATACAK HERHANGİ BİR EYLEME ASKERİ YANIT VERİLECEK"

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, toplantıda yaptığı konuşmada, "Tüm tarafları terörü önlemeye çağırıyoruz ve Afganistan'ın bir daha asla terör üssü olmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Greenfield, Afganistan'a yardımların ulaşamayacak olmasından derin endişe duyduğunu belirterek, 500 tondan fazla yardımın şu anda Taliban tarafından ele geçirilen sınır kapılarında beklediğini belirtti. Greenfield, bu yardımların derhal devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Greenfield, Afgan halkının emniyet içinde yaşamayı hak ettiğini ifade ederek, bunun için "uluslararası toplumun yardım etmeye hazır olduğunu" aktardı. Greenfield, "Ayrılmak isteyen tüm Afgan vatandaşları ve uluslararası vatandaşların bunu güvenli bir şekilde yapmasına izin verilmelidir. Başkan Biden, ABD personelini veya misyonumuzu riske atan herhangi bir eylemin, askeri tepki ile karşılanacağını açıkça belirtti" ifadelerini kullandı.

İRLANDA: SİYASİ BİR BAŞARISIZLIK

İrlanda'nın BM Büyükelçisi Geraldine Byrne Nason yaptığı açıklamada, Afganistan'daki durumu “siyasi bir başarısızlık” olarak nitelendirerek, uluslararası toplumun Afganistan'daki sivilleri korumak ve acılarını hafifletmek için harekete geçme sorumluluğu olduğunu belirtti. Nason, Güvenlik Konseyini Taliban'ın cinsel ve cinsiyete dayalı şiddetine ilişkin çok sayıda güvenilir raporun karşısında, Afganistan'daki kadınların yanında durmaya çağırdı. Nason, önceliğin kadın ve kız çocuklarının haklarını korumak olduğunu açıkladı.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi yardımcısı James Kariuki ise Afganistan'ın "felaket bir insan hakları krizi ile karşı karşıya" olduğunu ifade etti. Kariuki, Taliban'ın tüm düşmanlıkları ve askeri harekatı durdurması, sivillerin korunmasını sağlaması ve Afganistan'dan ayrılmak isteyen herkesin güvenli bir şekilde ayrılmasına izin vermesi gerektiğini belirtti. Kariuki, Taliban'ın kadınlara yönelik sert kısıtlamaları ve siviller üzerinde şiddet gibi insan hakları ihlallerine yönelik kanıtları olduğunu belirterek, "Taliban'ın temel insan haklarını ihlal etmeye devam ettiği takdirde, Afgan halkının ve diğer uluslararası toplumun gözünde herhangi bir meşruiyet elde edemeyeceğini" dedi.

AFGANİSTAN BÜYÜKELÇİSİ: GÜÇ KULLANARAK İKTİDARA GELEN HİÇBİR YÖNETİMİ TANIMAYIN

Afganistan Büyükelçisi Ghulam Isaczai, Afganistan'daki şiddetin ve insan hakları ihlallerinin bir an önce durdurulması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Isaczai, okula gitme, çalışma gibi sosyal özgürlüklerini kaybetmek üzere olan milyonlarca kadın için konuştuğunu ifade ederek, BM topluluğuna güç kullanarak iktidara gelen hiçbir yönetimi tanımamaya çağırdı.

Çin'in BM Güvenlik Konseyi temsilcisi Geng Shauang, "Afganistan bir daha asla teröristlerin cenneti olmamalı. Şu anki önceliğimiz barışı sağlamaktır" ifadelerini kullandı. Shauang, Çin'in Afgan halkının seçim ve iradesine saygı duyduğunu söyleyerek, Afganistan'ın terör organizasyonlarından temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Fransa BM Güvenlik temsilcisi yardımcısı ise, Afganistan'da acil bir ateşkes olması gerektiğini ve şiddetten sorumlu olanlarının hesap vermesi gerektiğini aktardı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vasily Nebenzya, Afganistan'da "panik yapmanın anlamı yok" ifadelerini kullanarak, "siviller arasında yaygın bir kan banyosunun önlendiğini" belirtti. Nebenzya, Rusya’nın gelişen durumdan bağımsız olarak Taliban ile etkileşimde olacağını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik olma ve insan haklarının korunması çağrısı yapmıştı.