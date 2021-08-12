BM'den Afganistan ve Taliban'a 'anlaşma' çağrısı

BM, Kabil'de Afgan güçleri ve Taliban arasında çatışma çıkmasının "felaketle" sonuçlanacağı uyarısında bulunarak, Doha'daki görüşmelerde anlaşma sağlanması çağrısı yaptı.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader, 20 Haziran'da, Afganlar arası barış görüşmelerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtmişti.

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