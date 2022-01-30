İstanbul Esenyurt ilçesinde, birlikte alkol alan iki arkadaş arasında tartışma cinayetle bitti. Güvenlik kameralarından yola çıkarak cinayeti çözen polis, arkadaşını bıçakla öldürüp kaçan cinayet şüphelisini ve o anda aynı evde olan abisini yakaladı.
Olay, dün saat 01.30 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gittikten sonraki incelemelerinde K.G. isimli kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİS GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETTİ
Olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, cinayeti M.E. isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda şüpheli M.E. ve maktul K.G.'nin birlikte alkol aldıkları, ardından aralarında çıkan tartışma sonucunda M.E.'nin K.G. isimli kişiyi bıçakladığı ortaya çıktı.
Şüpheli M.E. ve olay esnasında evde olduğu tespit edilen abisi U.E. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada K.G.'nin cinayetinde kullanılan suç aleti bıçak bulunarak polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
Yakalanan U.E isimli şüpheli savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Şüpheli M.E. hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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