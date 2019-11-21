Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde peş peşe gerçekleştirdiği operasyonlar sürerken, bu sabah önemli bir gelişme daha yaşandı. DHA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan biri "Gri" kategoride olmak üzere 4 PKK´lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Bölücü terör örgütü mensuplarının ifadelerinin alınacağı ve adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.