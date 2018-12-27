Ardahan'da da, yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edildi. Karaman'da da olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

VAN VE MUŞ'TA İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van’ın Çaldıran ve Başkale ilçelerinde de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü için tatil edildi. Öte yandan Muş'un Varto ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.