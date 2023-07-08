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        Birçok saldırıya katılan terörist etkisiz hale getirildi

        Türkiye'ye yönelik kuzey Irak'tan birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, TİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 11:18
        TİHA ile vuruldu! O terörist etkisiz
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        Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

        Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.

        Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda terörist grup etkisiz hale getirildi.

        Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan "Zana Govend" kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.

        #terör operasyonu
        #Kuzey Irak
        #son dakika
        #PKK operasyonu
        #Son dakika haberler
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