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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA BİRAZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 25 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Muğla deprem ile sallandı! 25 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi sorgulama

        Son dakika depremler listesi yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen son depremleri anlık olarak listeliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler, bu listeler aracılığıyla "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt buluyor. Son olarak Muğla'da deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 25 Ekim Cuma günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 07:21 Güncelleme: 25.10.2024 - 21:42
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        • 1

          Son depremler listesi, yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün yüzlerce irili ufaklı deprem meydana geliyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; son olarak Muğla'da bir deprem yaşandı. İşte, 25 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          İZMİR'DE DEPREM!

          AFAD verilerine göre, 12:21'de merkez üssü İzmir'in Kiraz ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

          2.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.44 kilometre olarak kaydedildi.

        • 3

          MUĞLA'DA DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 13:31'de Akdeniz'de Muğla ili Datça ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 9.51 km ölçüldü.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        • 5
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