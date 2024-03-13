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        Haberler Gündem Son dakika biraz önce deprem mi oldu? 13 Mart 2024 bugün anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile nerede deprem oldu?

        Akdeniz açıkları sallandı! 13 Mart 2024 bugün anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem yaşandı?" sorularına yanıt buluyor. İşte, 13 Mart Çarşamba bugün meydana gelen son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 19:13 Güncelleme: 13.03.2024 - 19:13
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        • 1

          Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Türkiye ve çevresinde yaşanan sarsıntıların ardından deprem endişesi duyan vatandaşlar "Deprem mi oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 13 Mart 2024 Çarşamba bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...

        • 2

          AKDENİZ AÇIKLARI 2.5 İLE SALLANDI!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre; saat 14:51'de Muğla'nın Dalaman ilçesine 8.09 km uzaklıkta Akdeniz açıklarında 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.02 KM derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          MALATYA DARENDE'DE DEPREM!

          AFAD tarafından duyurulan verilere göre; saat 06:03'te Malatya'nın Darende ilçesinde 2.0 deprem yaşandı. Depremin derinliği 5.24 olarak ölçüldü.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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