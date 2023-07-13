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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Mehmet Ö. (39), bir süre önce boşandığı Kübra Ö.'yü (30) tabanca ile vurarak öldürdü ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi.

DHA'da yer alan habere göre olay, sabah saatlerinde Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde meydana geldi. Bir markette kasiyer olan Kübra Ö., iddiaya göre bir süre önce boşandığı ve benzin istasyonunda çalışan Mehmet Ö. ile buluştu.

İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet Ö. yanındaki tabancayı çıkarıp, Kübra Ö.'nün başına ateş etti.