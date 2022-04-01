Bir şaka iki ölüm! Lisede dehşet!

Son dakika haberler... Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Ticaret Meslek Lisesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. 12'nci sınıf öğrencisi E.K.'yi (19), teneffüs sırasında arkadaşları şaka amacıyla kızlar tuvaletine itti.
'CİNSEL TACİZ'DEN TUTANAK TUTULDU
DHA'da yer alan habere göre E.K. de içerideki kızların bağırması üzerine "Resminizi çektim" dedi. Kız öğrencilerin okul müdürüne şikayette bulunması üzerine okula polis sevk edildi. Polisler, 'cinsel taciz' iddiasıyla tutanak tutarken, E.K.'nin telefonunda yapılan incelemede, söz konusu fotoğrafa rastlanılmadı.
BABASININ TÜFEĞİYLE HAYATINA SON VERDİ
Okul çıkışı Mehmet Akif Mahallesi Kara Mustafa Caddesi'ndeki evine giden E.K., babasının av tüfeği ile kendini vurarak yaşamına son verdi. E.K.'nin cenazesi, dün mahallede kılınan namazın ardından toprağa verildi.
ARKADAŞIYLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI
E.K. ile aynı mahallede oturan, Çıraklık Eğitim Merkezi'nde eğitim gören R.B. (16) de arkadaşının cenaze namazına katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından eve giden R.B., sosyal medyada cinsel tacizle suçlanması sonrası intihar eden arkadaşı E.K. ile ilgili paylaşım yaptı.
100 METRE UZAKLIKTA KENDİNİ ASTI
R.B.'ye, paylaşımı nedeniyle babası tepki gösterdi. Babasıyla tartışan R.B., evden çıktı. Gece eve dönmeyen R.B., dün sabaha karşı arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisindeki düğün salonunun bahçesinde ağaçta asılı bulundu.
Okula giden öğrenciler tarafından bulunan R.B.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. R.B.'nin babası, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İntiharlar ile ilgili inceleme başlatıldı.
E.K.'NİN BABASI: KİM SUÇLUYSA SUÇU ORTAYA ÇIKSIN
E.K.'nin babası Kenan K., "Okuldan bir telefon geldi bana. 'Oğlunuz bir olaya karıştı, karakola gelmeniz lazım' dediler. Karakola gittim. Daha karakola girmeden başka bir numaradan aradılar. 'Ben polisim, oğlunun telefonu bizde, git oğlunu al gel' dedi. 'Nerede' dedim, 'Sen bulup geleceksin' dediler. Ben de 'Okuldan çıktıysa eve gelmiştir' dedim. Eve geldim ve bu manzara ile karşılaştım. Oğlum intihar etmiş. Kimse yoktu o anda evde, annesiyle biz bahçedeydik. Ne olduysa okulda olmuş. Bu olayda kim suçluysa suçu ortaya çıksın. Diğer intihar eden gencin de ailesinin başı sağ olsun. Allah sabır versin. Onunla da arkadaşlarmış" dedi.
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