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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bir orman yangını da Çanakkale'de çıktı!

        Çanakkale ve Kütahya'da orman yangını çıktı!

        İzmir'deki yangının kontrol altına alınmasının ardından bu kez de Kütahya ve Çanakkale'de orman yangını çıktı. Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alınırken Kütahya'daki alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:40 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:30
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        Çanakkale ve Kütahya'da orman yangını!
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde orman yangını çıktı.

        DHA'nın haberine göre Çan ilçesinde, Koyunyeri Göleti yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 4 hizmet aracı, treyler, belediye itfaiyesi ekipleri ve toplam 72 personel sevk edildi.

        3 saatte havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken; yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

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        KÜTAHYA'DA DA KORKUTAN YANGIN

        Kütahya'da da merkeze 20 kilometre mesafede orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Kütahya ve Bursa´nın yanı sıra Bilecik ile Balıkesir'den de 6 helikopter ile İzmir'den bir uçağın bölgeye sevk edildiği belirtildi. Ormanda yükselen dumanlar, kent merkezinden de görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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        #haberler
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