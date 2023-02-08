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Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 47 saat sonra bir çocuk kurtarıldı

Deprem bölgesinden sevinç gözyaşlarına boğan haberler gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 6 yaşındaki bir çocuk yaralı olarak kurtarıldı

Giriş: 08.02.2023 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde bir mucize daha! Şanlıurfa'da 6 yaşındaki çocuk 47 saat sonra kurtarıldı - Son dakika deprem haberleri
AA

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 47 saat sonra 1 çocuk yaralı olarak çıkartıldı.

AA'da yer alan habere göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Yenişehir Mahallesindeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 6 yaşındaki Ahmet Ayaz Abak'a, 47 saat sonra ulaştı.

Abak, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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