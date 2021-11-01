Bir maganda daha düğünü kana buladı! Böyle vurdu

Bir maganda daha düğünü kana buladı! O anlar kamerada
Trabzon'un Sürmene ilçesinde İdris Şahin, arkadaşının okul bahçesinde yapılan düğününde havaya ateş açtığı silahının arızasını gidermek isteyen emekli öğretmen D.A.U.'nun tabancasından çıkan kurşunla yaralandı. Düğünü kana bulayan o anlar bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından açıklama yapan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, bundan böyle düğünlerde sivil ekiplerle denetimi artıracaklarını duyurdu
Olay, dün akşam saatlerinde Sürmene ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Okul bahçesinde yapılan arkadaşının düğününe katılan İdris Şahin (36), burada havaya ateş açmak isteyen D.A.U.'nun tabancasından çıkan mermi ile yaralandı.
Şahin, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunun şah damarı bölgesini sıyırdığı tespit edilen Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. D.A.U. jandarmaya teslim olurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
VURULMA ANI DAVETLİNİN KAMERASINDA
O anlar bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde açık alanda düğünde horon oynandığı sırada tabancayla ateş edildiği, merminin isabet ettiği Şahin'in yere yığıldığı görüldü. Paniğin yaşandığı düğünde eğlence, yerini bir anda feryatlara bıraktı.
'SİVİL DENETİMLERE AĞIRLIK VERİLECEK'
Soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, şöyle denildi: "Trabzon ili Sürmene ilçesi Kahraman Mahallesi'nde, 31 Ekim 2021 tarihinde saat 16.00 sıralarında, düğünde havaya ateş eden emekli öğretmen olan bir vatandaş silahının arızasını gidermek isterken başka bir vatandaşı vurarak yaralamıştır. Yaralı, sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır. Şüpheli yakalanmış ve suça konu ruhsatsız tabancaya el konulmuştur.
'Mutluluğa kurşun sıkma, Geleceği karartma' ve 'Yorgun mermi hiçbir mermi havada kalmaz' projeleri ile bu tür yanlış alışkanlıklarla mücadelemiz ve vatandaşlarımızı bilinçlendirme gayretleri devam etmektedir. Silah atılarak mutluluğun kutlanmayacağı bilincinin vatandaşlarda yaygınlaşması adına Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nca düğünlerde ve toplu merasimlerde sivil ekiplerce denetlemelere ağırlık verilecektir."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Son dakika: Bir maganda daha düğünü kana buladı! Böyle vurdu/son-dakika-bir-maganda-daha-dugunu-kana-buladi-boyle-vurdu-3239519
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