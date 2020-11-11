Son dakika: Bir kentte daha 65 yaş ve üstüne kısıtlama! - Haberler

İHA

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği toplantıda yeni kararlar aldı.

İHA'nın haberine göre, alınan karar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşların, her gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Bu saatler dışında ise maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkabilmelerine karar verildi. Yayımlanan genelgede 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan kamu görevlisi niteliğinde bulunan sağlık çalışanı, eczacı, belediye başkanları gibi görevlerde bulunanlar ile meslek odaları başkanlarının, basın kartı olan görevliler ve işletme sahipleri veya çalışanların aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı olanların muaf olduğu belirtildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!