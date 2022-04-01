Bir kâbus daha! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı

Son dakika: Bir kâbus daha! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı

DHA

Son dakika... Korkunç olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. 3 erkek çocukları bulunan Yunus ve Hatice Karataş çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışma sırasında Yunus Karataş, tabancayla önce eşini, ardından da kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yunus Karataş

AĞIR YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

Gelen ekipler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde çifti, yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yunus Karataş´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Horasan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Hatice Karataş da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaportacı olan Yunus Karataş ile eşi arasında bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşandığı belirtildi.