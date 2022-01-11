Bir kadının ölüme gidişi!

İHA

Karabük'te olay gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1005. No’lu cadde de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir çocuk annesi Nurcan G. (32) dini nikahlı eşi ile tartıştıktan sonra evi terk edip arkadaşlarının yanına gitti.

KOCASI PEŞİNDEN GİDİP TARTIŞMAYI SÜRDÜRDÜ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre dini nikahlı eşinin arkasından giden kişi tartışmaya burada devam ettikten sonra evden ayırıldı.

"HAVA ALACAĞIM" DEYİP BALKONA ÇIKTI

Nurcan G. ise yaşanan tartışmanın üzerine arkadaşlarına hava alacağını söyleyerek, evinin balkonuna geçti. Burada balkonun camını açarak bir anda kendini boşluğa bırakan Nurcan G. beton zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç kadının atladığını fark eden arkadaşları durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve polislerin incelemesinin ardından Nurcan G.’nin cansız bedeni otopsi için Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 KİŞİNİN İFADESİ ALINIYOR

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay sırasında eve bulunan 3 kişi ise ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.