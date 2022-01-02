Bir il ve ilçede eğitime kar engeli

Son dakika: Bir il ve ilçede eğitime kar engeli

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Erzincan Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

GİRESUN'DA BİR İLÇEDE DE BENZER KARAR

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışından dolayı tüm okullarda yarın yüz yüze eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bir günlüğüne idari izinli sayılacakları kaydedildi.