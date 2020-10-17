Son dakika! Bir hemşire daha 'Korona' kurbanı! - Haberler

İHA

Batman İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sason halkına yıllarca hizmet verip, herkesin gönlünde yer eden, lösemi hastalığı tedavisini şifayla bitiren hemşire Yasemin Çolak’ın korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı.

EVLİ VE ÇOCUKLARI VARDI

İHA'da yer alan habere göre Pamukçu, Çolak'ın eşine, çocuklarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi. Acı haber, Yasemin Çolak'ın ailesini yasa ve gözyaşına boğdu.