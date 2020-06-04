Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000'de, okulundan geldiği İstanbul Şişli'deki evinde, yalnız olduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce boğazı kesilerek öldürüldü. Yapılan tüm araştırmalara rağmen liseli Çağla'nın katil zanlısı ya da zanlıları bulunamadı. 20 yıldır faili meçhul kalan cinayet dosyası, 5 Haziran günü yani yarın zaman aşımına uğrayacak.
Anne Gülnur Tuğaltay, 20 yıldır kızının katilinin bulunmasını bekliyor.
"ZAMAN AŞIMI SUÇLU İÇİN KAÇIŞTIR"
DHA'da yer alan habere göre Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Adana Şube Başkanı avukat Meryem Türktekin, bu tür dosyaların zaman aşımına uğramasının vicdanları rahatsız ettiğini ve suçlular için bir kaçış noktası olduğunu söyledi. Çağla Tuğaltay gibi öldürülen Hande Çinkitaş (12),Gizem Sel (10),Damla Çelik (12) ve Nigar Kevser Şahin'in (12) de faillerinin bulunamadığını kaydeden Türktekin, "Bu çocuklarımızın da ölümünden sorumlu kişiler henüz bulunamadı" dedi.
"BU DURUM VİCDANLARI SIZLATIR"
Çağla Tuğaltay cinayetinde yarın, zaman aşımı süresinin dolacağını belirten avukat Meryem Türktekin, "Bu tür dosyalarda şüpheli olabileceği düşünülen herkesin, Cumhuriyet savcıları huzurunda ifade vermesi gerekiyor. Bu şekilde dosyaların zaman aşımı süresi, 20 yıldan 30 yıla çıkabilir. Bu dosyalarda zamanaşımı nedeniyle takipsizlik kararı verilmesi kamu vicdanını sızlatır. Bu dosyalar toplumsal travmalara ve davranış değişikliklerine neden olmuş önemli dosyalardır, zamanaşımına uğratılmaması gerekir" diye konuştu.
DOSYANIN KAPATILMAMASI ÇAĞRISI
Olayla ilgili tüm delillerin günümüz teknolojisi ile yeniden incelenmesi gerektiğini ifade eden Türktekin, konunun aydınlatılması ve dosyanın kapatılmaması çağrısında bulundu.
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