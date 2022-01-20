Alınan bilgiye göre randevusu olmadığı ileri sürülen E.K. ve bir yakını, Dahiliye Uzmanı Doktor Şevki Melikoğlu’nun odasına aniden girdi.

İHA'nın haberine göre, doktoru darbeden şüpheliler, hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirildi, ardından polise teslim edildi.

Şüphelilerin Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, Doktor Şevki Melikoğlu'nun şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.