Bursa Tabip Odası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bursa'da işyeri hekimi olan Doktor Cumhur Toker'in Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İHA'nın haberine göre, Türk Tabipler Birliği de yaptığı paylaşımla ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

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