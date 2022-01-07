Bir doktor daha koronavirüse yenildi!

Son dakika: Bir doktor daha koronavirüse yenildi!

AA

Aksaray Elife Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Nuray Sevim (50), 9 Aralık 2021'de Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

AA'da yer alan habere göre Sevim, kurtarılamadı. Sevim'in cenazesinin yarın Aksaray Somuncu Baba Külliyesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

EŞİ DE KORONAVİRÜSE YENİLMİŞTİ

Nuray Sevim'in kendisi gibi aile hekimi olan eşi Mehmet Tankut Sevim de 8 Aralık'ta Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Sevim'in cenazesi, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

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