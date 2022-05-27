Bingöl'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yedisu ilçesinde saat 15.49'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.