Binali Yıldırım'ın sağlık durumu için açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Karabağ'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ve Şamil Ayrın'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

AK Partili Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Vekilimiz Sn Binali Yıldırım’ın, İstanbul milletvekilimiz Sn Şamil Ayrım’ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan’ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye’ye döneceğiz" dedi.