Apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan Ayetullah Türeli (36), şunları kaydetti:
"Yaklaşık 3 yıl önce buraya taşındım. Kolonlar vardır. Kolonlarda demir kesilmiş. Kolonların içinden tuğla çıkıyor. Biz bunu hangi mecraya bildirdiysek kimse gelip bize sahip çıkmamış. Burada 18 daire olarak bugüne kadar daha hala komşularımız dışarıda yatıyor. Tamam, bizden daha kötüleri de var ama bizi bu yola sürükleyen insanlar niye yargılanmıyor? Burada 18 daire ve 2 dükkan var. Dükkanlar da daha yeni yapılmış, 1 yıldır yapılmış. Dükkanın bulunduğu yer yani şu an bulunduğumuz yer evdi. Evi dükkana çevirdiler."