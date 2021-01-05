Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Kimse güvende değil

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüse yakalanmış birinin iyileştikten sonra hastalığa yeniden yakalanmasının mümkün olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Özlü, “İnsanlarda büyük çoğunlukta antikor oluşuyor ama bazıları ikinci kez hasta olabiliyor. Bu durumun birçok örneği var. Koronavirüs salgınında hastalığı atlatanların vücutlarında antikor oluştuğunu düşündükleri için rehavete kapılmamaları gerekir. Kimse güvende değil, tedbirlere uymak lazım. Genel itibarıyla kaliteli iyi bir uyku uyumak gerekiyor. Sıvı tüketimi, dengeli ve sağlıklı beslenmek de oldukça önemli. Hareketli bir yaşamınızın olması da bağışıklığı güçlendirir” dedi.
"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"
Trabzonlu Faruk Yanık, “İnsanlar yılbaşı ile birlikte gelen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kendilerini sokağa attılar. Her yer çok kalabalık. Sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Kurallara uymak gerekiyor. Ben ve ailem hastalığı geçirdik. Annem hastalığı ağır atlattı ben koku ve tat duyumu kaybettim. Ama hiçbir zaman hastalığı ne de olsa geçirdim deyip rehavete kapılmadım. Yapılan araştırmalar sonucunda hastalığı ikinci kez geçirenler olduğu ortaya çıktı. Bu defa ağır bir şekilde hastalığı geçirdiklerini araştırmalar ortaya koydu. Bu hastalığın yaşı veya kronik rahatsızlık seçtiği de yok. Her şey bizim elimizde. Kurallara uymamız ve dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.
"DAHA BULAŞMAZ DİYEN İNSANLAR VAR"
Sokakların kalabalık olmasına değinen Alperen Atasoy da, “Ben ve ailem henüz virüse yakalanmadık. Kendimizi iyi koruduk. Yakalanan akrabalarımız var. Kimisi hafif atlatıyor hastalığı kimisi de ağır geçiriyor. Şimdi hafif atlatanlara bakıp ta rehavete kapılan insanlar var. Rahatça dolaşıyorlar sokaklarda sanki virüs yokmuş gibi. Her yer oldukça kalabalık. Umursamıyor insanlar fazla. Benim bağışıklığım güçlü diyen insanlar var. Ya da ben yakandım daha bana bulaşmaz diyen insanlar var. Onlar çok rahat yaşıyorlar” şeklinde konuştu.
"HERKESİN BİRBİRİNE KARŞI OLAN SORUMLULUĞU VAR"
Elmas Süral ise, “Tedbiri al Taktiri Allah’a bırak. Bakın sokaklar caddeler çok kalabalık. Kimse mesafeyi korumuyor. Ceza yazmasalar insanlar maskesiz dolaşacaklar. Şimdi arabalara Allah korusun yazıyorlar. Arabayı çalıştırıp uçurumun kenarına bıraktığın zaman olur mu? Olmaz. Bu şekilde olmaz. İnsanların kendini koruması lazım. Herkesin birbirine karşı olan sorumluluğu var” diye konuştu.
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