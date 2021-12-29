Biden ve Putin yarın görüşecek

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, "Başkan Joe Biden, Rusya ile diplomatik ilişkiler de dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele almak üzere 30 Aralık Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak" ifadelerini kullandı.

Horne, "Biden yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınağına karşı ortak bir yaklaşım üzerinde istişare ve koordinasyon sağlayarak Avrupalı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla kapsamlı bir diplomasi yürütmeye devam ediyor" dedi.

Biden'ın Avrupa'daki liderlerle konuştuğunu belirten Horne, Biden yönetiminin NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile çok taraflı ilişkiler kurduğunu söyledi.

UKRAYNA DİPLOMASİSİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD'nin Rusya'nın Ukrayna sınırlarına askeri yığınağı karşısında Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yinelediğini" söyledi.

Price, ikilinin doğu Ukrayna'daki çatışmayı barışçıl bir şekilde çözme çabalarını ve Rusya ile yaklaşmakta olan diplomatik anlaşmaları görüştüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalinden ötürü endişe duyduklarını belirterek, “Ukrayna NATO’ya girerse ardından Ukrayna’ya bizim için tehdit oluşturacak silah sevkiyatları başlar.” demişti. Putin, Rusya'nın güvenlik kaygılarının giderilmemesi halinde 'bir dizi seçeneği düşüneceğini' ifade etmişti.