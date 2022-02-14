Biden ve Johnson'dan kritik Ukrayna görüşmesi

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ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın diplomasi yolunun hala açık olduğunu belirtti.

Downing Street'ten bir sözcü, "Liderler, Ukrayna'ya müdahalenin Rusya için uzun süreli bir krizle sonuçlanacağını ve hem Rusya hem de dünya için geniş kapsamlı hasara yol açacağını vurguladılar." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre görüşmede Biden ve Johnson, Avrupa'nın Rus gazına olan bağlılığının azaltılması gerektiği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, diplomasi ve diyaloğun başarılı olması için gerilimin azaltılmasının gerektiğini belirtti.