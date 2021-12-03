Biden-Putin görüşmesi için hazırlık yapılıyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında video konferans yoluyla gerçekleştirecek bir görüşme için çalışmalar sürüyor.

Üst düzey diplomatların Ukrayna krizini görüşmesinin ardından Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Biden'ın video konferans yoluyla düzenlenecek bir görüşmenin hazırlığı devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ve ABD'nin birçok noktada ayrıldığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Stockholm'den dün görüştü. Blinken Rusya'yı, Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda ödeyeceği "ağır bedeller” konusunda uyardı.