ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski telefonda bir görüşme yaptı. Zelenski yaptığı açıklamada, "Savaş karşıtı koalisyon kurulmasını görüştük" dedi.

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