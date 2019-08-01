Aksaray'da tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan Bahtiyar Baydar (22),dün mesai bitiminde geldiği evde 4 yıllık eşi Aysel Baydar'ı (19) boğazından bıçakladı.

Aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Aysel Baydar, tek katlı evlerinin balkonundan atlayarak, komşularına sığındı. 2 çocuk annesi, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, koca yakalanarak, gözaltına aldı.

BIÇAĞIN SAPI KIRILDI

DHA'daki habere göre yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Aysel Baydar'ın boğazında biri 7, diğeri 8 santimetre boyunda kesik oluştuğu öğrenilirken, koca dehşetinin detayları da ortaya çıktı.

Genç kadının, eşinin, üçüncü kez savurduğu bıçağın sapının çıkan arbede de kırılması üzerine balkondan atlayıp, kurtulduğu öğrenildi.

KADIN SIĞINMA EVİNDE KALMIŞTI

Hayati tehlikeyi atlatamayan Aysel Baydar'ın daha önce de eşinden şiddet gördüğü bu nedenle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı bildirildi.

KAPIYI GEÇ AÇTIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Bahtiyar Baydar, tutuklandı. İlk ifadesinde eşini, telefonla konuşup, kapıyı geç açması nedeniyle bıçakladığını itiraf eden Bahtiyar Baydar, ''İşten çıkıp eve geldim. Kapıyı çaldım. Eşim, kapıyı geç açtı. Kapıyı açmasını beklerken, eşimin telefonda konuştuğunu duydum. Eve girence, kapıyı neden geç açtığını sordum. Aramızda tartışma çıktı'' dedi.