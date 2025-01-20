Beyoğlu'nda korkutan yangın!
İstanbul Beyoğlu'nda bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın birçok yerden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi
Beyoğlu'nda, gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
AA'da yer alan habere göre İstiklal Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi'nde bulunan tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
GECEKONDU KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde bulunan baba ile 2 çocuğu, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Mahalle sakini Mustafa Gramalıol, gazetecilere, yangını fark edince gecekonduya girip yardım ettiklerini belirterek, "İki çocuğu alevlerin içinden aldık. Sonra babası çıktı. Biz içeride 5 çocuk var sanıyorduk ama 3'ü dışarıda oynuyormuş. Hala kendime gelemedim." diye konuştu.
Fotoğraflar: DHA