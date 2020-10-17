Beyoğlu'nda dehşet! Nalbur kurşun yağdırdı!

DHA

İstanbul Beyoğlu'ndaki Piripaşa Mahallesi'nde, inşaatta çalışanlarla nalbur dükkanı sahibi arasında iki gün önce, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sopalı kavgaya dönerken, iki kişi yaralandı.

Bu sabah saat 09.00 sıralarında nalbur dükkanı sahibi inşaatın önüne gelerek husumetli olduğu kişilerle tartışmaya başladı.

NALBUR İŞÇİLERE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre çıkan kavgada inşaattakiler nalbur sahibinin aracına taş, tuğla ve demir attı. Kavga sırasında inşaat çalışanlarından biri silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırgan nalbur kaçarken olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevre güvenliği aldıktan sonra inceleme yaptı.

POLİS, KATİL ZANLISINI ARIYOR

Olay sonrası hemen alt sokaktaki nalbur dükkanına giden bir inşaat çalışanı dükkan önündeki tuğla ve malzemeleri devirip dükkanı taşladı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.