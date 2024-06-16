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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Beyoğlu'nda boğa mezarlığa daldı: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda boğa mezarlığa daldı: 2 yaralı

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kurbanlık boğa sahibinin elinden kurtularak Kulaksız Mezarlığı'na girdi. Mezarlıkta iki kişiyi yaralayan boğa, ekiplerin mücadelesi sonrası yakalandı ve sahibine teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 09:53 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:25
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        Boğa mezarlığa daldı: 2 yaralı
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        Beyoğlu’nda sahibinin elinden kaçan kızgın boğa ortalığı birbirine kattı. Mezarlığa dalan boğa iki kişiyi yaraladı, kabir ziyaretine gelenler anonsla boşaltıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

        Kurban Bayramının ilk gününde kesim için alana götürülmek istenen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Dakikalarca kovalanan kurbanlık en sonunda Kulaksız Mezarlığına daldı. İçerideki çiçek satıcısı kadını ve mendil satan bir çocuğu yaralayan boğa ardından mezarın üstüne çıktı.

        Sahibinin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. İki kişinin yaralanması nedeniyle de gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

        Polis ekipleri, belediye ekibi ve vatandaşlar ise kızgın boğayı zapt etmeye çalıştı. Ancak boğa bir türlü etkisiz hale getirilemeyince devreye belediye ekibi girdi.

        Ekipler hayvana uyutucu iğne fırlattı ancak kızgın boğa kaçmaya devam etti. Birkaç iğne daha atılması sonrasında boğa olduğu yere yığılınca ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Boğa ardından sahibine teslim edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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