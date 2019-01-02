Beyoğlu'nda bir otelin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Evliya Celebi Mahallesi Refik Saydam Caddesi'ndeki bir otelin bodrum katında bulunan sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, otel çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oteldekiler dışarı çıkarılırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada bir otel çalışanı, itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.