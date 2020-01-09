AA

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi'nde tadilat halindeki 5 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Araştırmada binanın yıkılması sırasında arka tarafta bulunan Orhan Adli Apaydın Sokağı'ndaki 6 katlı boş binadan yola parçaların düştüğü belirlendi.

Bunun üzerine bu sokağı da trafiğe kapatan ekipler, söz konusu binada da incelemelerini sürdürüyor.

BİR ARAÇ SON ANDA KURTULMUŞ

Sokakta manevra yapmaya çalışan bir otomobil sürücüsünün, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde tadilat halindeki bina, büyük bir gürültü ile çöktü. Yaşanan olaya ilişkin yeni bir güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde çöken binanın bulunduğu sokağa girmeye çalışan bir otomobil sürücüsü, manevra yapıyor. Bir iki denemenin ardından dar sokağa giren sürücü, bir anda çöken bina ile karşılaşınca hızla geri çıkmaya çalışıyor. Bu sırada çöken binadan gelen parçalar ve toz bulutu arabayı sarıyor.