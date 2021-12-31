Beyoğlu'nda ahşap bina küle döndü: 2 yaralı

HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul Beyoğlu’nda iki katlı ahşap bina yandı, yangın sırasında binadan atlayan 2 kişi yaralandı.

Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bitişikteki 5 katlı binaya da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yangın; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu, ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Bu arada, yangın sırasında binadan atladıkları belirtilen biri kadın 2 kişi yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. ​​​​​​​