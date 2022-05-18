Beylikdüzü'ndeki dehşette acı haber geldi!

İlçede emekli polis olduğu öğrenilen H.Ö., sokak ortasında tartıştığı Y.K. isimli kadını tabanca ile vurduktan sonra intihar etti.

DHA'nın haberine göre ağır şekilde yaralanan kadın da hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, emekli polis H.Ö.'nün Y.K.'yi bir süre kovaladığı, ardından kadının sokak ortasında yere üştüğü görülüyor.