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        Haberler Gündem Son dakika: Beylerbeyi'nde tur teknesinde yangın

        Beylerbeyi'nde tur teknesinde yangın

        İstanbul Beylerbeyi İskelesi'nde bir tur teknesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:50
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        Beylerbeyi'nde tur teknesinde yangın
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        İstanbul'da tur teknesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karaköy'den hareket eden İstanbul Boğazı'ndaki bir tur teknesinde Beylerbeyi İskelesi mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, tekne iskeleye yanaşarak yolcularını indirdi.

        İtfaiye ekiplerince kıyıdan yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.

        Yangında teknede hasar oluştu.

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