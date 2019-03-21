Son dakika: Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Fatih Beyazıt'ta bir halk otobüsü yaya yoluna girdi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Beyazıt Meydanı'nda bir halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Beyazıt Meydanı'nda bir halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girdi. Kaza, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Otobüs, park halindeki çok sayıda araca çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Polis, yolu trafik akışına kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan 3 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hasar gören 16 aracı kaldırmak için çalışma başlatıldı. Olay yerinden halk otobüsünün kaldırılmasının ardından, yol araç trafiğine açıldı. Ayrıca kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, halk otobüsünün yayaların kullandığı yoldan hızla ilerlediği görülüyor. Park halindeki araçlara çarparak ilerleyen otobüs, merdivenlerden aşağı doğru indiği sırada bir araca çarparak durabiliyor.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN İKİ AYAĞI KOPTU

DHA'nın haberine göre, yaralılardan 65 yaşındaki Çin vatandaşı Cuichan Zhou, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş ise Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İki ayağı koptuğu öğrenilen Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI: OTOBÜS İNSANLARI EZE EZE YUKARI ÇIKIYORDU

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları o anları anlattı. Olay sırasında kahvaltı yaptığını ve Çinli turistlerin bağırmalarını duyduğunu belirten bir görgü tanığı, "Kahvaltı yaparken, turistlerin bağırma sesleri geldi. Baktığımda otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu. Çinli turist kafilesi vardı. Önce bir turiste çarptı daha sonra biraz yukarıda başka bir kadına. Yukarıda manevra yaparak aşağıya indi" dedi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otobüsün sürücüsü Yüksel Kostuk gözaltına alındı. Kaza yapan otobüs ise çekiciyle kaldırıldı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Yüksel K. sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi. Şoför, basın mensuplarının soruları üzerine "Otobüs kendi hareket etti" dedi.

SÜRÜCÜNÜN BİR ŞOFÖRLE TARTIŞTIĞI İDDİASI

Kaza sırasında otobüste iki yolcunun bulunduğu öğrenildi. DHA'nın haberine göre, yaralanan yolculardan biri, şoförün kaza öncesi durakta bir otobüsün sürücüsü ile tartıştığını öne sürdü. Tartışma sonrası sürücüsün hızla hareket ettiğini iddia eden yaralı yolcu, "Ne olduğunu anlamadık. Merdivenlerden tırmanarak araçların bulunduğu bölüme uçtuk" ifadesini kullandı.

"GAZ PEDALI SIKIŞTI OTOBÜS HAREKET ETTİ"



Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K., polise verdiği ilk ifadesinde, “Beyazıt otobüs durağında bir yolcu binmişti ki, otobüsün gaz pedalı sıkıştı otobüs hareket etti. Otobüsü durduramayınca, direksiyonu sağa doğru kırdım. Kaldırımlarda otobüs savrulmaya başlayınca direksiyon hakimiyetini kaybettim” dedi.

Polis ekipleri, olayın tam olarak nasıl yaşandığının tespit edilmesi için kaza yapan özel halk otobüsünün içerisinde bulunan kamera düzeneğinin hard diskini aldı. Kamera kayıtlarından, kaza öncesi ve sonrasında nelerin yaşandığı tespit edilecek.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK



Beyazıt'ta yaşanan kaza sonrasında 3 kişinin yaralanmasına neden olan Özel Halk Otobüsü şoförü Yüksel K. ifade alım işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.