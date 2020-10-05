Fox News'in Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'a dayandırdığı habere göre, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tutulan ABD Başkanı Donald Trump'ın durumu gece boyunca iyiye gitmeyi sürdürdü.

Yapılan açıklamada, Trump'ın bugün sağlık ekibiyle bir araya geleceği ve durumunun değerlendireceği belirtilirken, günün ilerleyen saatlerinde hastaneden taburcu edilme ihtimalinin halen bulunduğu vurgulandı.