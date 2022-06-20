Beton mikseri faciası! İki kişi yaşamını yitirdi

Kaza, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Erol Yılmaz yönetimindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilip, karşı şeride geçti.

DHA'nın haberine göre, beton mikseri, karşı şeritte Mehmet Ali Korkmaz´ın kullandığı seyir halindeki 16 APK 709 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.

Beton mikseri sürücüsünün de yaralandığı kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir