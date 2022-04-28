Beton mikseri dehşeti! Yoldan geçen kadını ezdi

Kaza, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Adem Taşkın yönetimindeki 43 LP 047 plakalı beton mikseri, dönüş yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Baş'a (51) çarptı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elmas, Baş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından mikser şoförü Adem Taşkın gözaltına alındı.