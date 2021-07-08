Sambacı, garanti ücreti ve 3 yıl için belirlenen 1.5 milyon Euro bonus maddesini kabul etti. Ancak yıldız futbolcu bunlara ek olarak 2 milyon Euro da imza parası talep ediyor. Beşiktaş yönetimi ise maddi darboğaz nedeniyle imza parası vermeye yanaşmazken görüşmeler devam ediyor.