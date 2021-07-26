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TEIXEIRA ÇILGINLIĞI... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş'ın çok istediği Alex Teixeira konusunda taraftarlardan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, 'Come to Beşiktaş' akımına başlarken stoper, kaleci ve forvet konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika gelişmeleri

26.07.2021 - 10:25 | Güncelleme: FUTBOL

  • Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Alex Teixeira, kendisine gelen transfer tekliflerini menajeriyle görüşmek üzere Dubai'ye gitse de siyah-beyazlı taraftarların yakın takibi devam ediyor.

  • Bilindiği üzere 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Geleceğimle ilgili son iddialar nedeniyle, ailemle birlikte karar verebilmek için menajerimle görüşmek üzere Dubai'ye geldim. Transferle ilgili kararı ben veya menajerim söyleyecektir" açıklamasını yapmıştı.

     

  • Yıldız oyuncunun eşi Thais Cristina, Alex ile çekindiği fotoğrafları sık sık paylaşırken Beşiktaşlı taraftarlardan da flaş bir hamle geldi.

     

  • Cristina'nın son fotoğrafını hedef olarak belirleyen taraftarlar, bir klasik haline gelen "Come to Beşiktaş" mesajlarını yorumlara yazmaya başladı.

     

  • Kısa sürede 130 bini aşkın yorum yazılırken Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbul'un Dubai'den daha güzel olduğunu belirterek, Alex Teixeira'nın siyah-beyazlı takıma imza atması halinde mutlu olacaklarını vurguladılar.

     

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