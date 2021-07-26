Bilindiği üzere 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Geleceğimle ilgili son iddialar nedeniyle, ailemle birlikte karar verebilmek için menajerimle görüşmek üzere Dubai'ye geldim. Transferle ilgili kararı ben veya menajerim söyleyecektir" açıklamasını yapmıştı.