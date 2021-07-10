Siyah-beyazlılar, çifte kupayla kapatılan geçtiğimiz sezonu asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli bir araya gelirken 3 yıllık sözleşme ve bonuslarla senelik 2.5 milyon Euro üzerinde anlaşmaya varıldı.