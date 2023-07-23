Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal, İngiliz yıldızın peşinde
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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İngiliz basınındanMirror'da yer alan habere göre siyah beyazlılar, son olarak İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ve sözleşmesini tamamlamasının ardından kulüpten ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgileniyor.
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Beşiktaş'ın Oxlade-Chamberlain'e takımda en çok kazanan isim olacağı bir sözleşme sunacağı beilirtildi.
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Oyuncu ile Brentford'un da temasta olduğu belirtilen haberde, Suudi Arabistan ekiplerinin de transfer için devrede olduğu ifade edildi.
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Arsenal'da forma giydikten sonra 2017/18 sezonunun başında Liverpool'a transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Merseyside ekibinin forması ile toplamda çıktığı 146 karşılaşmada 18 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
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