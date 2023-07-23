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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal, İngiliz yıldızın peşinde - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal, İngiliz yıldızın peşinde

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        Ajanslar
        Giriş: 23.07.2023 - 21:21
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          İngiliz basınındanMirror'da yer alan habere göre siyah beyazlılar, son olarak İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ve sözleşmesini tamamlamasının ardından kulüpten ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgileniyor.

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          Beşiktaş'ın Oxlade-Chamberlain'e takımda en çok kazanan isim olacağı bir sözleşme sunacağı beilirtildi.

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          Oyuncu ile Brentford'un da temasta olduğu belirtilen haberde, Suudi Arabistan ekiplerinin de transfer için devrede olduğu ifade edildi.

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          Arsenal'da forma giydikten sonra 2017/18 sezonunun başında Liverpool'a transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Merseyside ekibinin forması ile toplamda çıktığı 146 karşılaşmada 18 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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