Beşiktaş, santrforu Wout Weghorst'a kavuşuyor... Kara Kartal bir süredir kiralamak için çaba sarf ettiği Hollandalı golcü ile anlaşma sağladı.

Bir sezon boyunca Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek Weghorst yarın (çarşamba) İstanbul'a geliyor. Tecrübeli yıldızın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

2,7 MİLYON EURO KAZANACAK

1.97 cm boyundaki Hollandalı golcüye 2.7 milyon Euro yıllık ücret verilecek. Weghorst için Burnley’e herhangi bir ücret ödenmeyecek.