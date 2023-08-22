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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş SON DAKİKA: Beşiktaş'ta seçim çağrısı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta seçim çağrısı!

        Daha önce Beşiktaş Başkanlığı için aday olacağını açıklayan kongre üyesi Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün mevcut yönetimini, olağanüstü seçimli kongre kararı almaya davet etti!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 22:55 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:55
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        Beşiktaş'ta seçim çağrısı!
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        Eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün yönetim kuruluna olağanüstü seçimli kongre çağrısında bulundu.

        Arat, X sosyal medya platformunda yer alan hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaş'ımızda süregelen gelişmeler onarılamaz bir güvensizlik yaratmıştır. Camiamız uzun süredir huzursuz ve endişelidir. Beşiktaş'ımızın, mevcut yönetimle kaybedecek bir günü daha yoktur. Beşiktaş Yönetim Kurulunu, olağanüstü seçimli kongre kararı almaya davet ediyorum. Camiamız müsterih olsun; Beşiktaş'ımızın tüm sorunlarını çözmeye hazırız."

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